11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep'te kaçırdıkları kişiye kadın iç çamaşırı giydirip, cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, 23 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.
AA'nın haberine göre, Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ebubekir Say, eşi Esra Say ile arkadaşları Ömer Dev ve Ömer Kılıç ile avukatları katıldı. Sanık Esra Say, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben mağduru Hatay'dan bana attığı mesajları silmesi için çağırdım. Çocuklarımın bakımı için tahliyemi talep ederim" dedi. Sanık Ebubekir Say, diğer sanıkların kendisini kandırdığını belirterek, mağdura bir şey yapmak istemediğini savundu. Sanık Ömer Dev ise 10 sene cezaevinde kaldığını, çıktıktan sonra suç işlemeyeceğini, kavga edenlerin yanından bile geçmediğini öne sürdü. Sanık Ömer Kılıç da suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.
SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Esra Say'ın, mağdurun kendisine mesaj attığını, eşi ve sevgilisi Ömer Kılıç'a söylediğini, sanıkların aralarında mağdura ders vermek adına plan yaptıklarını ve Esra Say'ın telefonundan sanığı Gaziantep'e çağırdıklarını ve sanık Esra Say'ın mağdurla buluştuktan sonra diğer sanıkların da otomobille gelerek, hep birlikte tepelik alana gittiklerini hatırlattı. Daha sonra sanıkların mağduru soyarak kadın iç çamaşırı giydirdiklerini ve cinsel saldırıda bulunduklarını, bu sırada da görüntüye aldıklarını ifade eden cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
SANIKLARA 23 YIL 7'ŞER AY HAPİS
Mahkeme heyeti, sanıklara "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 23 yıl 7'şer ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, ayrıca sanıklara, çekilen görüntülerin mağdurun arkadaşına gönderilmesine yönelik eyleme ilişkin ise "hakaret" suçundan 2'şer bin lira para cezası verdi.
Merkez Şehitkamil ilçesinde, 22 Aralık 2017'de bir kişiye tecavüz ettikleri, işkence yaptıkları ve kadın iç çamaşırları giydirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı tutuklanmıştı.
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