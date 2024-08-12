Kadın girişimlere yönelik "Yumurta Tavukçuluğu" müracaatları

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal ve hayvansal üretime destek projeleri kapsamında kadın üreticilere yönelik hayata geçirilen "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyası için başvuruları bugün başladı.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca "Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu"nun geliştirilmesine yönelik projelendirilen kampanyadan, Kayseri'nin kırsalında ikamet eden kadın üreticiler faydalanabilecek.

Başvuru şartlarında daha önce belirlenen 18-55 yaş şartı ise yine kadın üreticilerden gelen yoğun talep değerlendirilerek yaş üst sınırı yükseltildi ve başvuru için yaş şartı 18-65 olarak belirlendi. Proje kapsamında her aileye 10 adet olmak üzere toplam bin aileye 10 bin adet yarka (ferik) dağıtımı yapılacak.

REKLAM Projeden faydalanmak isteyen kadın üreticiler, detaylı bilgiye 0352 222 69 73 numaralı telefondan dâhili 2566'ı tuşlayarak ulaşabilecek. Kampanyaya son başvuru tarih ve saati 23 Ağustos 2024 Cuma günü Saat 17.00 olarak belirlendi. Belediye açıklamasında kampanya için başvuru şartları ise şu şekilde belirtildi: "Kayseri'nin kırsalında ikamet eden ve 18-65 yaş aralığındaki kadın üreticiler olması. Şartları sağlayan kadın üreticilerimizin başvurularını kolaylıkla yapabilmeleri için üç başvuru kanalı belirlendi. Üreticilerimizin kampanyaya başvuru için https://basvuru.kayseri.bel.tr/ üzerinden, Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa birimine veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müracaatların fazla olması durumunda kura çekilerek dağıtım yapılacaktır. (Her aileden 1 kişi faydalanabilecektir.) Yarka yumurtacı tavuk almaya hak kazananlar 500,00 TL katkı payı ödeyecektir.”