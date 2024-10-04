Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.109,34 %2,37
        DOLAR 34,2523 %0,38
        EURO 37,5542 %-0,62
        GRAM ALTIN 2.919,17 %0,11
        FAİZ 42,93 %1,97
        GÜMÜŞ GRAM 35,67 %1,38
        BITCOIN 61.858,00 %1,78
        GBP/TRY 44,9236 %0,03
        EUR/USD 1,0953 %-0,71
        BRENT 78,87 %1,61
        ÇEYREK ALTIN 4.772,85 %0,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kadın girişimcilere kredi imkanı - İş-Yaşam Haberleri

        Kadın girişimcilere kredi imkanı

        Garanti BBVA ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) işbirliğiyle ihracat yapan işletmelere sahip kadın girişimcilere yönelik İGE teminatlı kredi imkanı sunulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:46 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın girişimcilere kredi imkanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA şubeleri aracılığıyla kullandırılacak teminat destekli kredi kapsamında toplam 250 milyon liralık kefalet desteği verilecek. 24 aya varan vadelerle kullandırılacak ticari kredinin başvuruları 31 Aralık'a kadar Garanti BBVA şubelerinden yapılabilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Garanti BBVA olarak, kadın girişimcilere yönelik çalışmalarını sürdürülebilirlik stratejilerinin odaklarından olan "kapsayıcı büyüme" başlığında değerlendirdiklerini belirtti.

        ''ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAYA GAYRET EDIYORUZ"

        Kaya, Kadın Girişimci Programı'yla 2006'dan beri ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için kadın girişimci sayısının artmasına, kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak finansal ve finansal olmayan çalışmalar yaptıklarının bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Kadın girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerle çözüm ortağı olmaya gayret ediyoruz. İGE teminatıyla işletme sahibi kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz teminat destekli kredi imkanıyla mevcut katkılarımızı artırarak devam edeceğiz. Bu işbirliğiyle ihracat yapan kadın girişimcileri destekleyerek, yurt dışı pazarlarda daha fazla söz sahibi olmalarını ve ekonomiye katılımlarını artırmayı hedefliyoruz. İGE güvencesiyle teminat engelini ortadan kaldıran bu kredi fırsatından faydalanması için kadın girişimcileri şubelerimize bekliyoruz."

        İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç da İGE olarak güçlü özkaynaklarıyla kalkınmanın ana aktörleri olan ihracatçılara verdileri kefaletler sayesinde bankaların ihracata daha fazla kaynak ayırmasını sağladıklarını ifade etti.

        Kadın ihracatçıların ekonomik kalkınma ve üretime olan katkılarını sürdürülebilir bir biçimde artırmak için desteklenmelerini ayrıca önemsediklerinin altını çizen Topaç, "'İGE – Garanti BBVA İhracatta Kadını Destekleme Paketi' ile ülke ekonomisine değer katan kadın ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırma yolunda attığımız kararlı adımlara bir yenisini ekliyoruz. Garanti BBVA ile yaptığımız bu işbirliğinin finansmana erişimi kolaylaştırmak, çeşitlendirmek ve ihracatımızı artırmak motivasyonuyla önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğine inanıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kızın kafasını kesip surlardan atladı!
        Genç kızın kafasını kesip surlardan atladı!
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Habertürk Anasayfa