Halkbank Üreten Kadınlar Toplantıları’nın 7’ncisi, Bursa, Antalya, Gaziantep, Trabzon, Samsun ve Konya’dan sonra Malatya’da gerçekleştirildi.
Sunuculuğunu Meltem Acet’in üstlendiği etkinlikte, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kadın Girişimci Kredi Paketi’nin yarattığı başarıyı duyurdu.
Halkbank Genel Müdürü Arslan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden bu yana yaklaşık 44 bin kadın girişimcimiz kredi paketimizden faydalanmış ve 4 milyar TL’yi aşkın kredi hacmi oluşmuştur. Destek paketimizin sağladığı ivmeyle kadınlarımız oldukça başarılı atılımlar gerçekleştirmektedir. Örneğin Malatya’da bir girişimcimiz, bankamızdan kullanmış olduğu krediyle gastronomi sektörüne yatırım yaparak, 350 kişilik kapasiteye sahip bir restoranı hizmete açmıştır. Elazığ ilinden bir iç mimar girişimcimiz ise dekorasyon sektöründe faaliyet gösterirken, kadın girişimci kredimizle CNC tezgahı alarak imalata başlamıştır" diye konuştu.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kadın Girişimci Kredi Paketi’ne yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Arslan, “Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 ilimizden 1.500’ü aşkın kadın girişimcimiz desteğimizden faydalanmış, bölge özelinde 139 milyon TL’lik kredi hacmine ulaşılmıştır” dedi.
Halkbank Üreten Kadınlar Malatya Toplantısı’nda Kadın Girişimci Kredi Paketi’nden faydalanan kadınları temsilen Doğu Anadolu Bölgesi’nden 15 kadın girişimciye, üretkenliklerini desteklemek adına kredileri sembolik olarak takdim edildi. Ardından “İlham Veren Kadınlar” ve “Gelecek İçin Sıfır Atık” başlıklı paneller düzenlendi.
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