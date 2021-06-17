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Halkbank, kadın girişimcilere ilham vermek amacıyla düzenlediği ‘Üreten Kadınlar Toplantıları’nın 4’üncüsünü, Bursa, Antalya ve Gaziantep’ten sonra Trabzon’da gerçekleştirdi. Etkinlikte Karadeniz Bölgesi’nden başarılı girişimci kadınlar deneyimlerini aktarırken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Dünya Kadınlar Günü’nden bu yana sağlanan Kadın Girişimci Kredi Paketi’ne yönelik ilginin yurt çapında büyüyerek devam ettiğine dikkat çekti.

Osman Arslan, "Üç ay içinde 33 binin üzerinde kadın girişimcimiz bu paketten faydalanmış ve 3 milyar TL’yi aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Kredi paketinden faydalanan girişimcilerimizin son derece başarılı atılımlar yaptığına memnuniyetle tanık olmaktayız. Örneğin Rize’de bir girişimcimiz, yöredeki kadınların el emeği ile işledikleri özel tasarım kıyafetleri yurt dışına pazarlamaya yönelmiş, Bankamızdan aldığı Kadın Girişimci Kredisi sayesinde ilk ihracat işlemini gerçekleştirmiştir. Gümüşhane’de kadın girişimci desteği alan, ayakkabı sektöründen bir başka müşterimiz ise hızla büyüyerek markalaşma sürecini başarıyla tamamlamıştır” dedi.

Karadeniz Bölgesi’ndeki durumu da paylaşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Karadeniz Bölgesi içinde yer alan 9 ilimiz; Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin’den yaklaşık 2 bin adet kullandırım yapılmış olup, toplamda 177 milyon TL’yi aşkın kredi hacmine ulaşılmıştır” açıklamasını yaptı.

Kadın girişimcilerin profili hakkında da bilgi veren Arslan, "Sektörel olarak bakıldığında kredilerin yüzde 37’si ticaret, yüzde 31’i hizmet, yüzde 17’si ise imalat sektörüne odaklanan girişimcilerce talep edilmiştir” dedi.