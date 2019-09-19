Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) kadın girişimcilere destek olmak için gerçekleştirilen “İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı”na katılan işletme sahibi girişimci kadınların ürünleri e-ticarete taşınıyor.

Yapılan açıklamaya göre, tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren ve “İyi İşler”e katılan 24 kadın işletmecinin ürünleri, aylık 40 milyondan fazla müşteriyi e-ticaret platformunda ağırlayan Morhipo.com’da açılan 'İyi İşler Dükkan'da satılacak.

'EKONOMİNİN BÜYÜMESİ İÇİN KADINLARIN KATILIMI ŞART'

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yıllardır Boyner Grup’un hem çalışma ilkelerinin hem de sosyal yatırımlarının odağında olduğunu belirten Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "Artık müşterilerimiz de aldıkları ürünün hikayesini, ‘iyi ve adil koşullarda üretildiğini’, ‘çevreye, bitkilere, hayvanlara ve başka insanlara zarar vermeden üretilmesini’ daha fazla önemsiyor. İyi İşler Dükkan ile kadın girişimcilerin en önemli ihtiyacı olan pazara erişim konusunda onlara destek oluyoruz. Ekonomimizin kalitesinin artması, büyümesi ve refahın tabana yayılması için kadınların ekonomiye katılımı şart" dedi.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem de, "Yeni dönem hedeflerimiz arasında kadın girişimcilerin dijitalleşme, bilim ve teknolojide güçlenmesi için Anadolu’nun her yerinde daha fazla kadın girişimciye ulaşmak yer alıyor. Ayrıca kamu ve özel sektörde satın alma süreçlerine daha fazla kadın tedarikçiyi dahil etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadın girişimcilerin dış ticarete açılmalarını sağlamak için projeler üreteceğiz" diye konuştu.

İyi İşler Dükkan’ın, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna perakende alanından verilen desteğin önemli bir yansıması olduğunu söyleyen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, "Online kanalda yaptığımız teknoloji ve lojistik yatırımları tüm girişimcilerle ama özellikle de kadın girişimcilerle paylaşacağız. Bundan sonra daha çok kadın girişimciyi ağırlayacağımızı umuyorum" dedi.