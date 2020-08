Kadın girişimci hayallerine "yerli tohum"la ulaştı

AA

Yaklaşık 14 yıl İstanbul'da kendisine ait peyzaj firmasında çalışan Gültekin, bir gün trafikte saatlerce bekleyince uzun yıllar kurduğu çiftlik hayalini hayata geçirmeye karar verdi.Bir köyde yaşamak istediğini kızlarıyla paylaşan Gültekin, onların da desteğiyle bir hafta içinde tüm eşyalarını toplayıp, Antalya'ya geldi. Bir iş için Kaş ilçesindeki Ahatlı köyüne giden kadın girişimci kendi ifadesiyle köye "aşık" olunca, buraya yerleşti.Yaptığı araştırmalar neticesinde yerli tohum üretimine yönelen Gültekin, çok sevdiği köyde önce evini sonra tohum paketleme tesisini kurdu.Türkiye'nin farklı illerinde organik gübreyle tohum üreten çiftçilerle anlaşan Gültekin, üretilen yerli tohumları köyde kurduğu tesiste paketledikten sonra marka hakkını aldığı işletmesinin adıyla piyasaya satmaya başladı.Talep gören tohumların pazarlama ağı kısa sürede genişledi. Gültekin'in tohumları büyük marketlerin raflarında da yer aldı.Çalışmalarıyla ürün çeşidini 35'e çıkaran Gültekin, ilk dış satımını da bu yıl İngiltere'ye yaptı.Kadın girişimcinin hedefi, başta Almanya olmak üzere, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'daki birçok ülkeye Türkiye'de üretilen yerli tohumları ulaştırmak.- "Yerli tohuma ulaşımı kolaylaştırdık"Müge Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerinin peşinden gittiği için hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söyledi.İstanbul'un koşuşturma hayatı içinde çok yorulduğunu dile getiren Gültekin, "İstanbul'da yaşarken işin kölesi olmuştum. Burada da çok çalışıyorum ama hayatın koşuşturması içinde kaybolmuyorum. Çok sevdiğim bir ortamda çalışıyorum." dedi.Yerli tohum ve tıbbi aromatik bitkilere uzun zamandır ilgi duyduğunu, bunlar üzerinde araştırmalar yaptığını aktaran Gültekin, İstanbul'da çalışırken firmaya her gün "maydanoz, tere, dereotu tohumu var mı?" diye gelen insanların olduğunu anlattı.Yerli tohuma ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla bu alana yatırım yaptıklarını belirten Gültekin, insanların küçük bahçelerinde ya da saksılarında kendi sebzelerini yetiştirebilecekleri bir seti her yerden alabilmelerini amaçladıklarını kaydetti.- Üretim katlanarak arttıİlk yıl 100 bin adet satış yaptıklarını, ikinci yıl bu sayıyı 200 bine çıkardıklarını aktaran Gültekin, "Bu yıl ilk 6 ayda 450 bin paket sattık. Talep giderek artıyor. Son 10 yıldır evlerde sebze üretimine karşı yükselen bir trend var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada kent bahçeciliği çok yükselen bir sektör." ifadelerini kullandı.Türkiye'de üretilen yerli tohumları dünyanın her yerinde görmek istediğini vurgulayan Gültekin, bu amaç doğrultusunda hızla ilerlediklerini bildirdi.- Uluslararası mevzuata uygun ürünÜrünlerin uluslararası sertifikaya sahip olduğunun altını çizen Gültekin, "Yerli tohumlarımızın mevzuata uygun şekilde ihracatını yapmak üzere gerekli altyapımız ve sertifikalarımız mevcut. Tohumlarımızın tamamı ata tohumu dediğimiz, tohumdan tohum alınabilen, orijinali bozulmamış, bakanlığın tohumculuk mevzuatına uygun üretim." şeklinde konuştu.Kışın yaklaşık 25 kişiye istihdam sağladıklarına işaret eden Gültekin, çalışanların büyük bölümünü ise köy halkının oluşturduğuna dikkati çekti.Müge Gültekin, insanlara köylere gitmelerini ve tarım yapmalarını önerdi.