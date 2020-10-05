Balıkesir'in Manyas ilçesinde Serap Karakaş, evinin bahçesindeki imalathanesinde özel gereksinimli çocuklar için atalık tohumlardan düşük glütenli makarna çeşitleri üretiyor.
KOSGEB desteğiyle 2015 yılında kırsal Kulak Mahallesi'nde kurduğu imalathanesinde üretime başlayan 56 yaşındaki Karakaş, yıllar geçtikçe makarna çeşitlerini artırdı.
Su yosunu katkılı, kuru fasulyeli, kırmızı mercimekli, ısırgan otlu ve ebegümeci otlu makarnalar yapan Karakaş, down sendromlu, otizm teşhisi konulmuş, epilepsi atakları fazla olan çocuklar için de makarnalar üretmeye başladı.
Serap Karakaş, AA muhabirine, un temini için kullandıkları atalık tohumları kendileri için özel ürettiklerini ifade etti.
Özel gereksinimli çocuklara yönelik çalışmalarını anlatan Karakaş, şöyle konuştu:
"Türkiye florasında eski tarihlerden beri kendi yerlerinde, rakımlarda yetişen ve belli soğuklamaları isteyen buğdayları biliyoruz. Bunların bilgilerini araştırma enstitülerinden alıyoruz. Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri vasıtasıyla üreticileri tespit ediyoruz. Bu tohumlar glüteni düşük olduğu varsayılan, verim olarak herhangi bir müdahalede bulunulmayan masum buğdaylardır. Aslında bu üründen makarna zor olur ama biz yapıyoruz. Hemen çatlayabilir, çok tatlı da olmaz. Kepeği vardır, çocuklar için onu bazen ayrıştırırız. Bu buğdaylar çocuklar için doktor tavsiyesi olan buğdaylardır. Doktorların tavsiye ettiği bu glüteni düşük atalık buğdayları Türkiye'den toplarız, onları saklarız. Zamanı geldiğinde yirmi beşer kilogramlık partiler halinde üretilir. Özel çocuklarımıza bu özel buğdayları makarna formunda veririz."
"Kaz ve ördek yumurtası kullanıyoruz"
Karakaş, bu makarnaları kullanan annelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.
Annelerin, çocuklarının glüteni düşük makarnaları severek tükettiğini söylediğini aktaran Karakaş, "Aileleri öncelikle doktorlarına yönlendiriyoruz. Çoğu zaman da doktorlarla görüşmelerimizle hareket ediyoruz. Diyoruz ki 'Müşterimiz yani sizin hastanız bu ürünü istedi ama biz bu ürünü makarnaya koyalım mı?' Bazen, 'Bu yumurta zarını istiyor musunuz, sakıncası olur mu?' diye sorduğumuz oluyor." ifadelerini kullandı.
Karakaş, ürünlerinde endüstriyel tuz tercih etmediklerini, kaz ve ördek yumurtası kullandıklarını söyledi.
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