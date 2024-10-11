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        Haberler Spor Futbol Kadın futbolunda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 13 Ekim'de! - Futbol Haberleri

        Kadın futbolunda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 13 Ekim'de!

        Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13 Ekim'de karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:48 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:48
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        Kadın futbolunda dev derbi!
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 13 Ekim'de Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi maçına sahne olacak.

        Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki takım, Fenerbahçe​​​​​​​ Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 13 Ekim 14.00'te karşı karşıya gelecek.

        Derbi, FB TV ve GS TV'den de canlı yayınlanacak.

        Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden Ece Türkoğlu ve Roselord Borgella attıkları 5'er golle birinciliği paylaşırken, Galatasaray Petrol Ofisi'nden Ebru Topçu'nun 4 golü bulunuyor.

        Her iki takımın sahada göstereceği performans ve kazanma azmi, lige heyecan katacak. Futbolseverler, bu tarihi rekabetin kadın futbolunda yarattığı atmosfere ekranları başında veya sahada ortak olacak.

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