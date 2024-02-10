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        Haberler Spor Futbol Kadın futbolunda derbi heyecanı: Galatasaray-Beşiktaş JK United Payment - Futbol Haberleri

        Kadın futbolunda derbi heyecanı: Galatasaray-Beşiktaş JK United Payment

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş JK United Payment derbi maçta karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:12
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        Kadın futbolunda derbi heyecanı
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın Galatasaray ile Beşiktaş JK United Payment karşılaşacak.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Murat Yoldaş yönetecek.

        Ligde 15 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar ise 32 puanla 6. sırada bulunuyor.

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