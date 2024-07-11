Kadın cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet

REKLAM advertisement1

4 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen olayda, 71 ADB 637 plakalı otomobille Dispanser Kavşağı yakınında kaza yapan Fidan Cantemir, sevgilisi olduğu öne sürülen Emrah Bahadır ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Bahadır, yanında bulundurduğu maket bıçağıyla Cantemir'i boğazından bıçakladı. 42 yaşındaki Cantemir, kaldırıldığı hastanede 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Emrah Bahadır hakkında "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada tutuklu sanık Emrah Bahadır, avukatı ve öldürülen Fidan Cantemir'in avukatları ile yakınları hazır bulundu. Mahkemede söz hakkı verilen Bahadır, söyleyecek bir sözünün olmadığını söyledi Sanığın avukatı ise Emrah Bahadır'ın tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mahkeme, sanık Emrah Bahadır'ı hiçbir indirim uygulamadan "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, "mala zarar verme" suçundan da beraatine karar verdi. "İNDİRİM UYGULANMADI" Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan avukat Sedat Korkmaz, "Fidan Cantemir'in öldürülmesi olayında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden karar çıktı. Mahkeme sürecini heyet başarılı bir şekilde yürüttü. Hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Adalet yerini buldu" dedi. Öldürülen Fidan Cantemir'in ablası Gülsen Düz ise, kardeşinin geri gelmeyeceğini ancak adaletin yerini bulduğunu söyledi.