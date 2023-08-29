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        Haberler Gündem 3. Sayfa KADIN CİNAYETİ | İstanbul'da bir kadın daha öldürüldü! - Son dakika haberler

        İstanbul'da bir kadın daha öldürüldü!

        İstanbul Küçükçekmece'de, cinnet geçiren adam önce karısını sonra kendini vurdu. Binnaz Demir ve kocası Ömer Demir olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:02 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:03
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        İstanbul'da bir kadın daha öldürüldü!
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        İstanbul'da olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fevzi Çakmak mahallesi şeref sokakta meydana geldi.

        ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, cinnet geçiren adam önce eşini sonra kendini silahla vurdu. Olayı duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        İhbar üzerine olay gerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalelerini olay yerinde yapan sağlık ekipleri Binnaz Demir ve Ömer Demir’in hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

        2 ÇOCUKLARI VARDI

        Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Çocuklarının olay sırasında evde olmadığı daha sonrasında olayı duyarak eve geldiği öğrenildi.

        Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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