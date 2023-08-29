KADIN CİNAYETİ | İstanbul'da bir kadın daha öldürüldü! - Son dakika haberler

KADIN CİNAYETİ | İstanbul'da bir kadın daha öldürüldü! - Son dakika haberler

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İstanbul'da olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fevzi Çakmak mahallesi şeref sokakta meydana geldi.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, cinnet geçiren adam önce eşini sonra kendini silahla vurdu. Olayı duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine olay gerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalelerini olay yerinde yapan sağlık ekipleri Binnaz Demir ve Ömer Demir’in hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

2 ÇOCUKLARI VARDI

Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Çocuklarının olay sırasında evde olmadığı daha sonrasında olayı duyarak eve geldiği öğrenildi.

Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.