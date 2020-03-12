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Kadın çiftçiler kurdukları dernekle üretime katkı sağlıyor - TRABZON



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kadın girişimlerin erişte yapması- Kadın girişimlerin üretikleri ürünler- Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta ile röportaj- Vakfıkebir Kadınları Güçlendirme ve Dayanışma Dernek Başkanı Asuman Tahmaz Cis ile röportaj- Dernek üyesi Ayşe Köse ile röportaj- Kadınların ürettikleri ürünleri sattıkları satış ofisleri

Kadın çiftçiler kurdukları dernekle üretime katkı sağlıyor- Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan kadın çiftçiler, 4 yıl önce kurdukları Vakfıkebir Kadınları Güçlendirme ve Dayanışma Derneği bünyesinde yaptıkları ürünlerle hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de ekonomik gelir elde ediyorlar- Kadın çiftçiler, Vakfıkebir Muhtarlar Derneğince yürütülen proje kapsamında Gaziantep'e gidip iki şehrin yemek, tatlı ve gıda ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması için kültürlerini öğrenecek- Kaymakam Mesut Yakuta:- "Kadınlarımızın iş hayatına katılmaları için kişisel, ekonomik ve kültürel gelişmeleri amaçlamaktayız"- Dernek Başkanı Asuman Tahmaz Cis:- "Projede yer alan kadınlarla birlikte 2017 yılında dernek kurmaya karar verdik. Birçok arkadaşımız çeşitli eğitimler sonucunda çok güzel ürünler elde etti" Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan kadın çiftçiler, kurdukları dernekte yaptıkları ürünlerle hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de ekonomik gelir elde ediyor.Kadınların girişimleriyle 4 yıl önce kurulan Vakfıkebir Kadınları Güçlendirme ve Dayanışma Derneği, Vakfıkebir Muhtarlar Derneği iş birliğiyle yaptığı projelerle İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden aldığı destekle atölye kurarak ilçede ve Tarihi Alacahan'da satış ofisleri açtı.Vakfıkebir Kadınları Güçlendirme ve Dayanışma Derneği üyeleri, Vakfıkebir Muhtarlar Derneğince yürütülen "Kadın Çiftçilerin Yöresel Tatlarla Kültürel Buluşması ve Yöresel Ürünlerde Kadının Emeği" projeleri kapsamında ev ekonomisi, bitkisel ve hayvansal üretim, girişimcilik, hijyen, kooperatifçilik, ekonomi ve pazarlama konularında eğitim aldı.Dernek üyesi 30 kadın çiftçi, Vakfıkebir Muhtarlar Derneğince hazırlanan "Kadın Çiftçilerin Yöresel Tatlarla Kültürel Buluşması Projesi" kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Vakfıkebir Kaymakamlığı, ilçe belediyesi, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve ilçe Ziraat Odası Başkanlığının destekleriyle Gaziantep'e gidecek.Projenin ortaklarından Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların, tarımsal üretim ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanması açısından toplumda en önemli rolü üstlendiklerini söyledi.Yakuta, toplumun nüfusunun yarısını kadınların oluşturduğuna işaret ederek "Kadınlarımızın iş hayatına katılmaları için kişisel, ekonomik ve kültürel gelişmeleri amaçlamaktayız. Muhtarlar Derneğinin yaptığı, Vakfıkebir Kadınları Güçlendirme ve Dayanışma Derneğinin birlikte yürüttüğü projeler sonucunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenmektedir." dedi.İlçede Muhtarlar Derneğince 2014 yılında "Kadınlar Üretiyor Vakfıkebir Kazanıyor Projesi" kapsamında çiftçilik yapan kadınların destek verdiğini anlatan Yakuta, şunları kaydetti:"Bu çalışmanın sonucunda kadınlar tek çatı altında toplanarak dernek kurdu. Kadınlara projeler kapsamında çeşitli eğitimler verilerek iş hayatına katılmaları sağlandı. Projenin sonuçları da çok güzel oldu. Kadınların üretim yapabilecekleri bir atölye oluşturularak satış ofisleri kuruldu. Tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir proje oldu. Destek veren proje ortaklarına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Gaziantep'e gidecek olan kadın çiftçilerimizin kültürler buluşması kapsamında kendilerini daha geliştireceklerine inanıyorum."- Kadınlar dernek çatısı altında bir araya geldiVakfıkebir Kadınları Güçlendirme ve Dayanışma Dernek Başkanı Asuman Tahmaz Cis de ilçede dernek çatısı altında 30 kadının üretimsel ve ekonomik anlamda destek gördüğünü ifade etti.Cis, 2014 yılında Vakfıkebir Muhtarlar Derneğince başlatılan projeler kapsamında kadınların çeşitli eğitimler aldıklarını belirterek, "Projede yer alan kadınlarla birlikte 2017 yılında dernek kurmaya karar verdik. Birçok arkadaşımız çeşitli eğitimler sonucunda çok güzel ürünler elde etti. Bu yönde kadınlarımıza sosyal, kültürel ve ekonomik yönden destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.Kadınların sebze meyve kurutma, reçel, pekmez, sirke, tarhana, hamur işleri, kahvaltılık çeşitleri gibi doğal ürünler hazırladıklarını anlatan Cis, şöyle devam etti:"Kadınlarımız, bahçelerinde yetişen doğal ürünleri toplayarak, atölyemizde çeşitli işlemlerden geçirip satışa sunuyorlar. Amacımız yöresel ürünleri değerlendirip, vatandaşların doğal ürün tüketmesini sağlayarak gelir elde etmek. Sipariş üzerine de satış yapıyoruz."Cis, "Kadın Çiftçilerin Yöresel Tatlarla Kültürel Buluşması Projesi" kapsamında Gaziantep'e gidip iki şehrin unutulmaya yüz tutan tohumlarla yapılan yemek ve gıda ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması için kadınların yemek kültürlerini öğreneceklerini söyledi.Bahçesinde çürüyen meyveleri atölyeye getirerek değerlendirdiğini anlatan dernek üyesi Ayşe Köse de köyde inekleri olduğunu belirterek "Aldığım eğitimler sonucunda yoğurt, tereyağı ve peynir yaptım. Eskiden bahçede çürüyen meyveleri ineklere yediriyordum. Şimdi onları burada değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.