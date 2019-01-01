Kadın 46. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kadın dizisi normalde her hafta Salı günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Kadın dizinine dair detaylar...

KADIN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kadın'ın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

KADIN 46. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kadın'ın bu akşam yayınlanmayan 46. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecekti. Kadın 46. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

KADIN 45. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır.

Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır. Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez.

Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir.