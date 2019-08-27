Kadın Biniciler Türkiye Kupası Senem Kibar’ın

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Özel Unvan Yarışması olan Engel Atlama Türkiye Şampiyonası, 24-25 Ağustos tarihlerinde Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

4 farklı kategorinin yer aldığı, 250 at ve binicinin katıldığı 2019 Yılı Türkiye Kupası Engel Atlama Şampiyonası’nda milli binici Senem Kibar, Kadın Biniciler Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Alüminyum sponsorluğunda yarışan Kibar, FYN 4 isimli atı ile iki gün süren müsabakalarda parkurları hatasız tamamlayarak gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bıraktı.

Atlara olan tutkusu ortaokul yıllarına dayanan ve uzun yıllardır binicilik sporuna gönül veren Senem Kibar, ilk olarak 2010 yılında Bayanlar Milli Takımı’na seçildi. Katıldığı çeşitli müsabakalarda dereceleri bulunan Kibar, 2016 yılı Balkan Şampiyonası’nda da Bayanlar Balkan Şampiyonu oldu.