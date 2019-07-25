Kadın basketbolda fikstür çekildi

25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.
Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.
TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, yaptığı açıklamada, yeni sezonda ligde mücadele edecek takımlara başarılar dileyerek, "Çok heyecanlı bir sezon geçirdik. 2019-2020 sezonu da en az geçen sezon kadar heyecanlı olacak. Lige yeni katılan kulüplere 'hoş geldin' diyoruz. İnşallah kazasız, belasız, sakatlıkların minimum ve coşkunun çok olduğu bir sezon olur." ifadelerini kullandı.
SEZON 12 EKİM'DE BAŞLAYACAK
Ligde 2019-2020 sezonu maçları 12 Ekim'de başlayacak ve ilk yarı 5 Ocak 2020'de sona erecek.
İkinci yarı müsabakalarının 11 Ocak 2020'de başlayacağı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon ise 12 Nisan 2020'de tamamlanacak.
STATÜ
Toplam 14 takımın yer alacağı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, iki devreli lig usulüne göre oynanacak.
Normal sezonun 26 hafta süreceği ligde, ilk 8'e girecek takımlar play-off'a yükselecek, son 2 sırayı alacak ekipler ise küme düşecek.
Play-off serisinde çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alacak takımlar tur atlayacak. Final serisinde ise 3 galibiyete ulaşan ekip, 2019-2020 sezonunun şampiyonu olacak.
İLK HAFTA PROGRAMI
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak ligin ilk haftasının maç programı şöyle:
BOTAŞ-OGM Ormanspor
Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor
Canik Belediyespor- Adana Basketbol
Fenerbahçe-Beşiktaş
İzmit Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare
Bellona Kayseri Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor
Galatasaray-Çankaya Üniversitesi
DERBİLER
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunda oynanacak derbilerin programı şöyle:
1. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
7. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
8. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
14. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
20. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
21. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!