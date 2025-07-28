Kadın Azmağı'na 35 bin levrek yavrusu

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, istilacı türlerle mücadele kapsamında sucul biyoçeşitliliği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmayla, bölgedeki sucul ekosistemin korunması ve yerli türlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstilacı türlerin doğal yaşam alanlarımızda oluşturduğu tehdide karşı, yerli türlerin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Akyaka Kadın Azmağı’nda gerçekleştirilen bu balıklandırma ile hem sucul ekosistemin zenginleştirilmesi hem de yerli levrek popülasyonunun artırılması amaçlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Balıklandırma etkinliğine bölge halkı ve öğrenciler de ilgi gösterdi. Kadın Azmağı’na bırakılan 35 bin levrek yavrusu, doğal yaşam alanlarına uyum sağlamaları için titizlikle suya salındı.