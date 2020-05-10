Kadın astsubaylardan şehit annesine Anneler Günü ziyareti - MALATYA

AA

.Jandarma ekipleri, şehit annelerini bu özel günde yalnız bırakmamak için harekete geçti. Kadın astsubaylar 2010'da Hakkari'deki terör saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Özbulut'un annesi Kezban Özbulut'un Battalgazi ilçesi Kemerköprü Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıktı.Şehit annesini ziyaret eden kadın astsubaylar, Kezban Özbulut'a çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı.Kezban Özbulut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.