Amerikan Ulusal Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Dairesi ( NASA) tarihinde bug\u00fcn bir ilk ya\u015fand\u0131. NASA\u2019n\u0131n ilk kez tamamen kad\u0131nlardan olu\u015fan ekibi uzay y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc hayata ge\u00e7irdi. ABD li astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir in Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu nun (ISS) d\u0131\u015f\u0131ndaki bir g\u00fc\u00e7 panelini de\u011fi\u015ftirmek i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f NASA taraf\u0131ndan canl\u0131 yay\u0131nland\u0131. — NASA (@NASA) October 18, 2019 NASA, kad\u0131nlar\u0131n uzay y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc ge\u00e7ti\u011fimiz bahar aylar\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirmek istiyordu, ancak kad\u0131n astronotlara uygun bedende uzay k\u0131yafetlerinin \u00fcretimi istenen tarihe yeti\u015fmedi. Uzaya giden ilk kad\u0131n 1963 te\u00a0Rus kozmonot Valentina Tereshkova olmu\u015ftu. Yine Rus kozmonot Svetlana Sav\u0131tskaya 1984 y\u0131l\u0131nda uzay y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc yapan ilk kad\u0131n olarak tarihe ge\u00e7mi\u015fti. \r \u00a0