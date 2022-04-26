Kadın arkadaşıyla buluştuğu evde ölü bulundu

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası 39 yaşındaki Mustafa B., kendisi gibi evli ve 2 çocuk annesi H.G. (35) ile buluştuğu arkadaşının evinde ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre, Mustafa B. saat 12.00 sıralarında aynı zamanda komşusu olan H.G. (35) adlı kadın ile birlikte Emek Mahallesi'nde bulunan arkadaşı M.G.'ye ait eve geldi. Evden ayrılan M.G., saat 16.00 sıralarında eve geldiğinde Mustafa B.'yi yatakta uzanır vaziyette buldu. Tüm çabalarına rağmen kaldıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleriyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekibi, Mustafa B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa B.'nin cansız bedeni, Manavgat Emniyet Müdürlüğü OYİ, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından evde Mustafa B. ile birlikte olduğu belirtilen H.G. isimli kadın polis tarafından gözaltına alındı. H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.