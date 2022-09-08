Nefes kesen prova

Semin Öztürk Şener, etkinlikler kapsamında yarın düzenlenecek Air Show öncesinde, İzmir Körfezi üzerinde akrobasi antrenmanı gerçekleştirdi.

Şener'in, üzerinde Ay Yıldız simgesi bulunan kırmızı uçağıyla gökyüzünde yaptığı prova uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi.

Air Show öncesi diğer hava unsurları da prova uçuşu yaptı.