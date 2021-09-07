Kadın akapella grubu Sequenza 9.3, İstanbul'da konser verecek

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Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen konser, 11 Eylül'de Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Gösteri Salonu'nda gerçekleşecek.

Catherine Simonpietri'nin şefliğindeki akapella grubu, Yunanistan'dan 3 halk şarkısıyla başlayacakları konserde, "Ilgaz" ve "Üsküdar" eserleriyle birlikte "O Luna Freja", "Le jardin de mon grand-père", "Dormi, dormi o bel Bambin", "Nanni", "Nana", "Yeroushalayim Shel Zahav", "Nami Ya Hanin Yami", "Je n’verrons plus Marion, La Margot", "Lou Farandoulaire", "Neige sur les orangers" ve "Eju Fila va la mia Rocca, Ninina, O Pescator dell’Onda" şarkılarını yorumlayacak.

Konser, salgın önlemleri dolayısıyla önceden yapılacak rezervasyon sonucu izlenebilecek.