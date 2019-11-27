Kadın 73. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Kadın'da Emre, kayıp oğlunun peşine düşüyor. Şirin, Arif ile yakınlaşmak isterken başına büyük bir dert açıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Arif'in Bahar'a isyan etmesi öne çıkıyor. Kadın 74. yeni bölüm fragmanı ve 73. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 73. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, Ceyda ve Berşan’ın hastaneden paket yerine babasını getirmesiyle Cem deliye dönmüştür. Büyük bir panik içinde ihtiyacı olan paketi bulmaya çalışan Cem’in ise önünde bir engel vardır.

Arif’in Bahar’dan uzak durması için Berşan’ı uyarması onu sinirlendirir. Hala Arif’in Bahar’ı düşünmesi onu büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü o, Bahar kadar hiçbir zaman kendini değerli hissetmemiştir.

Şirin, Arif’e daha yakın olmak istediği için bir plan yapar. Bu plan sonucunda ise Arif’in başı belaya girecektir. Şirin’in bu planı yüzünden Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? Yoksa bu plan Arif ve Bahar’ın arasındaki buzları mı eritecek?