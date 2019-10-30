30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadın 69. son bölümü dün akşam ekranlardaydı. Kadın'da Enver'in sebep olduğu yangın tüm evi küle çevirirken, Enver son anda canını kurtardı. Şirin'in çocukları Arif'e karşı doldurması Bahar ile Şirin'i karşı karşıya getirdi. Ceyda ise Emre'nin yaptırdığı babalık testinde negatif sonucun çıkmasının şokunu yaşadı. Bahar'ın yardımıyla yeniden DNA testi yaptıran Ceyda, Arda'nın kendi çocuğu da olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşadı. Arif'in Emre'nin kafesinde müdür olarak işe başlaması Şirin'i çok öfkelendirdi. Ancak Şirin'in yeni planı ortaya çıktı. Şirin şimdi de Sarp'ı yaptığı gibi Arif'i takıntı haline getirdi. Kadın 70. yeni bölüm fragmanı ve 69. son bölüm özeti haberimizde.
KADIN 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KADIN 69. SON BÖLÜM ÖZETİ
Enver’in dikkatsizliği yüzünden çıkan yangında ev kül olmuştur. Haberi alan herkes ise büyük bir şok içindedir. Bu olaydan en çok etkilenen de şüphesiz Şirin olmuştur.
Şirin’in çocuklara Arif’in hapishanede olduğunu söylemesi işleri iyice karıştırır. Bahar’ın bunu öğrenmesi de çok uzun sürmez. Şirin’e bunun için hesap soran Bahar, Şirin’den beklemediği bir tepki alacaktır. Bu tepkiden sonra Bahar, Şirin’in değişmeyeceğini anlayacak mı? Yoksa hala ona inanmaya devam mı edecek?
DNA testi yaptıran Emre’nin test sonucundan sonra Arda’nın babası olmadığını öğrenmesi ise Ceyda’yı darmadağın etmiştir. Teste anlam veremeyen Ceyda, Bahar’ın yardımıyla tekrar test yaptırmaya karar verir. Bunda başarılı olan Ceyda ve Bahar’ı ise Jale’den gelecek şok bir haber bekliyordur. Arda gerçekten Emre’nin oğlu mu? Yoksa Ceyda yanılmış olabilir mi?
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