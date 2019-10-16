Kadın 67. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Kadın'da Sarp'ın aniden fenalaşması Bahar'ı çileden çıkarıyor. Bahar'ın çaresiz isyanı yürekleri burktu. Dizinin yeni bölüm fragmanında gelecekten kesitler yer alıyor. Bahar'ın çocuklarla kamp yaptığı fragmanda, Sarp'ın ölüp ölmediğiyle ilgili soruya net bir cevap verilemiyor. Peki Kadın dizisinde Sarp diziden ayrıldı mı? Kadın 68. yeni bölüm fragmanı ve 67. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 67. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hatice’nin ölümünden sonra Şirin ve Enver darmadağın olmuş ve evde bile kalmak istememektedir. Her yerde Hatice’nin izi olması onlara zor anlar yaşatır. Her türlü çevresel faktör de Şirin’in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bahar’ın Şirin’in itirafından sonra Sarp’ı affetmesi üzerine ise herkes büyük bir şaşkınlık içine girmiştir. Beraber tekrar eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlar ve aşklarını yaşamaya devam ederler. Sarp’ın birdenbire hastane odasında uyanmaması ise Bahar’a korku dolu anlar yaşatır.

Eski kocasına yeni kavuşmuşken tekrar onu kaybetme düşüncesi bile onu deliye çevirmektedir. Her şey daha yeni yoluna girmişken Bahar tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacak yoksa her şeye kaldığı yerden devam mı edecektir?