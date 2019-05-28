30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadın 64. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak ve dizi bu bölümün ardından sezon arasına girecek. Kadın'da Bahar ile Sarp'ın yaşadığı gerilim dikkatleri çekiyor. Sarp, Bahar'ı suçlarken Bahar çileden çıkıyor. Bahar'ın bir anda bayılması herkesi çok korkutuyor. Telaşla Bahar'ı hastaneye götüren Arif, Sarp ve Hatice büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Bahar, Arif, Sarp ve Hatice'nin olduğu araba büyük bir kazaya karışıyor. Kadın sezon finali bölümüne dair detaylar haberimizde.
KADIN 64. SEZON BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?
Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur.
Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak şey ne olacak?
Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı tekrar mı nüksedecek? Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkmaları üzerine yaşanacak korkunç sürpriz ise kimi, nasıl etkileyecektir?
KADIN 63. SON BÖLÜM ÖZETİ
Doruk’un sünnetine giderken gelen polislerle beraber büyük bir şoka giren Sarp, polislerin onu neden tutukladığını merak etmektedir. Babalarının polisler tarafından götürülmesine şahit olan Nisan ve Doruk’u ise bu olay derinden etkilemiştir. Ama yanlarında Arif’in olması da en büyük şanslarından biridir.
Sünnet hazırlıkları tam gaz devam ederken, Şirin yine ortalığı karıştıracak bir şey bulur ve yine fotoğraf meselesini açığa çıkarır. Pırıl ise bunun sonucunda Bahar’a her şeyi anlatmak zorunda kalır. Neye uğradığını şaşıran Bahar, artık Şirin’in kötülüklerinden bıkmış bir şekilde ondan hesap sorar. Ama Şirin bu tepki karşısında yine uslu durmayacaktır.
Ceyda ise beklemediği büyük bir sürpriz ile hayatının en mutlu anlarından birini yaşayacaktır.
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