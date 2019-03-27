Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Kadın dizisi, 55. bölümüyle ekranlara geldi. Heyecan ve hüznün eksik olmadığı dizide seyirciler ekranlara kilitlendi. Peki, Kadın 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, haberin detayları...

KADIN 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın ekranlara gelen 55. son bölümün ardından henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kadın 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADIN 55. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşinin avukatı olduğunu öğrenmesiyle kafası karışan Arif’in bu süreçteki en büyük şanslarından biri Kısmet’tir. Olayı en ince detaylarına kadar inceleyen Kısmet, abisine atılan iftirayı çözene kadar bu işin peşini bırakmayacaktır. Araştırmaları sonucunda da Arif’in sırrına çok yaklaşan Kısmet, Arif’i hapishaneden kurtarabilecek midir?

Eli kolu bağlı olan Sarp, tüm olanların kendi suçu olduğunu düşündüğü için her geçen gün kendinden daha çok nefret eder. Bahar, Nisan ve Doruk’a belli etmemeye çalışsa da, Sarp’a bir zarar verilmesinden çok korkmaktadır. Sarp ile bir oyun oynayan ve bir seçim yapmasını isteyen Nezir ise, onun canını yakmak için birine zarar vermekte kararlıdır.