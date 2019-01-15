Kadın 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen Kadın dizisinin son bölümünde, herkes dizide kimin öldüğünü merak etmeye başlamıştı. Nezir Bahar'ın yaşadığı eve adamlarını göndermişti. Sarp ise çocuklarının ve Bahar'ın hayatı tehlikeye atılmasın diye onları evden kaçırarak güvenli bir bölgeye götürmeye hazırlanıyordu. Bu sırada eli silahlı adamlar apartmana girdi ve ateş sesleri duyuldu. Adamlardan birinin "Kadın öldü" diye bağırması izleyenleri şaşkına çevirmişti. Diziseverler "Kadın dizisinde kim öldü?" şeklindeki sorulara cevap aramaya başlamıştı. Dizilerin yayınlanmadığı ikinci haftada Kadın 46. bölüm fragmanını yayınlayarak izleyenlerin akıllarındaki sorulara bir nebzede olsa cevap verebildi.

KADIN 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanında, Bahar ile Sarp'ın çocukları ile birlikte arabaya bindiğini görüyoruz fakat apartmandan çıkan ceset izleyenleri şaşkına uğrattı. Öte yandan Enver eli kanlı Arif'i görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

KADIN DİZİSİNDEN KİM ÖLDÜ?

Yayınlanan son fragmanda Kadın'da evden çıkan cesedin Bahar'ın annesi Hatice mi? merak konusu oldu. Kadın dizisinin yeni bölümü 22 Ocak Salı günü saat 20.00'da yayınlanacak.