Kadın 44. yeni bölümü ile Salı akşamı FOX TV ekranlarına gelecek. Kadın 43. son bölümünde; Sarp’ı kaybetme korkusuyla baş başa kalan Pırıl’ın artık Şirin ile iş birliği yapmak dışında bir seçeneği kalmamıştır. Gelen ani bir mesajla Sarp ile buluşma heyecanı içine giren Bahar’ı ise çok kötü bir sürpriz beklemektedir. İşte, Kadın 44. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KADIN 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’i ilik vermesi için hastaneye getiren kişinin Sarp olduğunu öğrenen Bahar’ın kan beynine sıçramıştır. Ne yapacağını bilemeyen Bahar, bir hışımla evden çıkar ve Şirin’e gidip bunun hesabını sormak ister. Aynı zamanda Pırıl ile anlaşmak isteyen Şirin’in Suat sayesinde eline çok iyi bir fırsat geçer. Sarp’ı kaybetme korkusuyla baş başa kalan Pırıl’ın artık Şirin ile iş birliği yapmak dışında bir seçeneği kalmamıştır. Gelen ani bir mesajla Sarp ile buluşma heyecanı içine giren Bahar’ı ise çok kötü bir sürpriz beklemektedir.

Kadın 44. yeni bölümü ile Salı akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.