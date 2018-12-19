Kadın 44. son bölümde yine heyecan doruktaydı. Kadın'da Bahar, Sarp'ın çocukları olduğunu öğrendikten sonra çok daha rahatladı. Sarp, Bahar'a ulaşmak için Enver aracılığıyla bir telefon gönderdi. Enver bu sırada çocukların kaçırıldığını ve Bahar'ın onu karısı ve çocuklarıyla gördüğünü söyledi. Sarp, Pırıl'a tepki gösterirken Bahar aradı. Peki Sarp, Pırıl'ın yanında Bahar'la konuşacak mı? Kadın 45. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 44. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak Kadın 45. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KADIN 44. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarp’ı Pırıl ve çocuklarıyla gören Bahar hayatının en zor günlerinden birini geçirmiştir. Artık hiçbir şeyi çocuklarından saklamak istemediği için de bunu Nisan ve Doruk’a anlatmaya karar verir. Ama tek bir şeyi değiştirerek. Hatice ise bu olayın arkasında yine Şirin olduğunu düşünür. Enver’e verdiği sözlerden sonra Şirin yine ortalığı karıştırmıştır.

Tüm bu olanların üzerine bir de Şirin, Hatice’nin Sarp’tan aldığı paraları söyleyince Enver neye uğradığını şaşırır. Hatice’ye olan güvenini de kaybeden Enver’in ailesinde Bahar’dan başka güvenecek kimsesi kalmamıştır. Pırıl ise Bahar’ın çocukları görmesiyle rahatlar. Ama bu evrede unuttuğu tek bir şey vardır; Sarp’ın Bahar’a olan büyük aşkı.