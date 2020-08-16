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Kadıköy'de meydana gelen sağanak sonrası tıkanan rögarlar için belediye bir alt yapı çalışması yapmıştı. Taşkın riski bu çalışma sonrası ortadan kalktı. Ancak bu kez de kanalizasyondan ağır bir koku yayılmaya başladığını söyleyen Kadıköylüler durumdan şikayetçi olmaya başladı.

Cadde üzerinde restoranları ve lokantaları olan esnaf ise, ağır kokudan dolayı müşteri gelmediğini ve zor durumda olduklarını dile getirdi.