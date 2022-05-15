Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig’de oynanan sezonun son iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Saatler öncesinden stat çevresinde toplanan futbolseverler, Fatih Karagümrük maçı öncesinde takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu

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