Kadıköy'deki kazada 4 kişi yaralandı

Kadıköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde yabancı plakalı lüks otomobil 2 otomobile ardından park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kadıköy, D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu’nda Furkan D. kontrolündeki İsviçre plakalı ZG 33758 plakalı BMW marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen 34 RG 9128 plakalı otomobile ardından 34 TGZ 45 plakalı ticari taksiye yandan çarptı.
Ticari taksi çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak yeşillik alana savruldu. Furkan D. kontrolündeki BMW marka lüks otomobil, Hasan Celepkolu'nun kullandığı 34 DR 0036 plakalı İETT otobüsünün arkasına çarparak saplandı. Kazada otomobil sürücüsü Furkan D. ağır yaralanırken, yanında bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye çevredeki hastaneye kaldırıldı. Lüks otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
MAKAS ATARAK İLERLEDİKLERİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI
Kazaya sebep olan BMW marka lüks otomobildeki kişilerin kazadan önce video çektikleri ve videoda makas atarak ilerledikleri görüldü. D-100 Karayolu Ankara istikametine trafik kontrollü şekilde verilirken yolda araç yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
Lüks otomobilin çarptığı İETT otobüsünün şoförü Hasan Celepkolu, "Otobüs orada park halindeydi, 5 dakika akşam namazını kılayım dedim. Tam namaz bitti çıkarken direksiyona geçtim. O sırada arkadan sesler geldi. Ticari taksinin anlattığına göre, kaza yapan araç arkadan makas atarak geliyordu" dedi.
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