Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Kadıköy’de asayiş şube müdürlüğü ekiplerince 30 tekel bayisi ve 20 alkol satışı yapan restoran denetlendi.

Yapılan denetimlerde ve son zamanlarda Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce, tekel bayileri ve umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ve çalışmalarda ise 4 farklı işyerine işlem yapıldı, 46 şişe kaçak içki, 206 adet kaçak içki yapımımda kullanılan aroma, 1100 gram etil alkol ele geçirildi.

Öte yandan TAPDK belgesi olmadan içki satışı ve sunumu yapan 5 işletme hakkında gerekli yasal işlem yapıldı, bu işletmelerde ele geçirilen 473 şişe alkollü içeceğe de el konuldu.