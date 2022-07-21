Kadıköy'de izinsiz yürüyüşe müdahale

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildiğini ve 106 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar doğrultusunda, akşam saatlerinde Kadıköy'de Halitağa Caddesi ve çevresindeki sokaklarda toplanan bazı kişiler tarafından sloganlar eşliğinde yürüyüş yapılmak istendiği belirtildi.
Yapılan çağrılar üzerine; Kadıköy Kaymakamlığınca 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile kamu düzeninin korunması amacıyla eylemin yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.
106 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
AA'nın haberine göre; açıklamada, "Toplanan şahıslara güvenlik görevlilerimizce Kadıköy Kaymakamlığı kararı bildirilerek, izinsiz yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşün sona erdirilmesi yönünde defaten uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara aldırış etmeyerek güvenlik görevlilerine mukavemette bulunan gruba müdahale edilmiş ve 106 şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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