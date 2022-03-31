Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 50 dakikalık arıza

İstanbul'da, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza nedeniyle duran seferler, 50 dakika süren aksaklığın ardından arızanın giderilmesiyle normale döndü.

Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapıldı.

Açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi.

Arıza nedeniyle duran seferler, sabah işe giden İstanbulluları zor durumda bıraktı. Metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kaldı. İstasyonlarda yoğunluklar oluştu.

Daha sonra yapılan paylaşımda ise M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü belirtildi. Seferlerin 50 dakika süren aksaklığın ardından normale dönmesiyle, vatandaşlar metroları tekrar kullanmaya başladı.