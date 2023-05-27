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Kadıköy Seçim Sonuçları 2023: Kadıköy Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?

Kadıköy Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. İstanbul ilinde ve Türkiye genelinde oy kullanacak olan seçmenler, Kadıköy Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını Haberturk.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek. İşte Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile 2023 Kadıköy seçim sonuçları...

Giriş: 27.05.2023 - 21:50 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı. Kadıköy ilçesinde ve Türkiye genelinde oy kullanan seçmenler, Kadıköy seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfası üzerinden anbean takip edebilecek. Peki, "Kadıköy Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?" İşte 2023 Kadıköy Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları...

  • KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Kadıköy Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Kadıköy Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KADIKÖY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İstanbul Kadıköy 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Kadıköy Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Kadıköy Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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