Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattına 100 yeni araç

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı filosuna 100 yeni araç dahil ediyor. İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ve Bozankaya Grup arasında, 11 Mayıs’ta işlemleri tamamlanan ihale kapsamında, 100 yeni metro aracının üretimi için imzalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tanıklığında atıldı.

"YATIRIMLARIN YÜZDE 40’TAN FAZLASINI RAYLI SİSTEMLERE AYIRDIK”

İmza töreninde konuşan İmamoğlu, ulaşım konusunun İstanbullular için en önemli sorunlardan biri olduğunu vurguladı. İBB’nin, bu sorunun çözümü için var olduğu günden beri bir mücadele içinde olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Eğer kent için sağlıklı bir zaman dilimini tasarlayamaz ve öngörülerini oluşturamaz iseniz, sorunlar büyüyor ve biriktirdikten sonra da elbette çözümleri de ne yazık ki kolay olmuyor” dedi. İstanbul için bu anlamda birinci sıra çözüme kavuşturulması gereken sorunun raylı sistemler olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu bağlamda yatırımlarımızı artıran ve hızlandıran bir yönetim olduk. Dört yıldır gerçekten ciddi bir yatırımı metrolarımıza aktardık, ciddi bir kaynağımızı aktardık. 2023 yılı yatırım harcamamızın yüzde 40’tan fazlasını raylı sistemlere ayırmış durumdayız. Yıllık metro üretme hızımız da az önce Pelin Hanım'ın da söylediği gibi, gerçekten bir rekora doğru gidiyor. Rekor dediğimize bakmayın. Bunun bile İstanbul'a ne yazık ki yeterli olmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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2025 yılı sonuna kadar 100 kilometreyi bulan bir üretimi İstanbullulara kazandırmış olacaklarına vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimizde; plansızlıktan, finans kabiliyeti olmadığından ya da finansla ilgili düzenlemeleri oluşturulmadığından durmuş ve sorunları olan 10 metro hattını devralmış idik. Bu terk edilmiş pozisyonuna düşmüş olan metro inşaatlarımıza dair hızlıca harekete geçtik. Ama ne yazık ki, milyarlarca liralık da bir zararı kentimiz, bütçemiz yaşamış oldu o dönemde. Şöyle hep ifade ederim; bunu özellikle halkımızın bilmesi lazım: Siyasi bir manevra için, ‘-mış gibi’ yapmak adına bir ihaleye çıkmak, ‘Bir işe başladım’ demek kadar yanlış bir şey yok. Bir ihtiyaç belirir. İhtiyaçtan sonra analizleri etütleri yapılır. Sonra metronun bir proje süreci başlar. Proje süreci yönetilirken, aynı zamanda finansla ilgili gereksinimleri masaya yatırılır. Bu bağlamda bu işin nasıl ihale edildiği, geleceği ortaya konulur. Ve bu iş akışı düzeniyle beraber de projesi hazır, finansı hazır bir biçimde böylesi büyük rakamlara sahip yatırımlar, bu şekilde ihaleye çıkılır. Yüklenici bu işi aldıktan sonra da hem projesi düzgün bir şekilde hazırdır hem finansmana hazırdır ve işe başlar. Ondan sonra siz kentliye, ‘Bu işi 3 yılda, 3,5 yılda, 4 yılda bitireceğiz’ dersiniz ve bitirilir. Ama üzülerek söylüyorum ki; 2015’te, 2016’da, 2017’de, yani bundan yaklaşık 7-8 sene önce ihalesi yapılmış, bazılarına çivi bile çakılmamış, bazılarına hiç başlanamamış, bazıları terk edilmiş bir şantiye şeklinde devraldığımız bir dönemi halkımıza hatırlatmak zorundayım. O bakımdan biz hem israfı hem de ne yazık ki maliyetini artırarak, yine milletin cebinden daha fazla para çıkmasına vesile olan bu düzeni tam tersine çevirerek aklın, bilimin, tekniğin içinde hakim olduğu bir şekilde, ‘-mış gibi’ yapmadan, insanlarını aldatmadan, hemşehrilerine şeffaf bir biçimde neyi yapabileceğini, yapamıyorsa da niçin yapamadığını aktarabilen bir yönetim olduk, olmaya devam edeceğiz.”

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İmamoğlu imza altına alınacak araç ihalesinin yerli bir firmanın kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İLK VAGONLAR 2024 ŞUBAT’INDA RAYLARA İNECEK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpkökin’in verdiği bilgilere göre; yüzde 51 oranında yerli ve mili olacak araçlar, Ankara’da üretilecek. İlk dizin, 2024’ün Şubat ayında hatlara indirilecek. Haziran ayından itibaren her ay iki dizinin raylara indirilmesiyle, 2025 Eylül’de 100 aracın tamamı İstanbulluların hizmetine girmiş olacak. İlk etapta M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ve M10 Pendik-Sabiha Gökçen metro hatlarında hizmete alınacak araçlar, 2025 yılında tamamlanması planlanan Pendik Merkez-Kaynarca Merkez-Fevzi Çakmak metro hattında da kullanılacak.