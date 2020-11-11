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İstanbul Kadıköy Poyraz Sokak'taki trafik keşmekeşi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bir yandan araçlar cadde üzerinde bekliyor, diğer taraftan da sokağın köşesindeki iş merkezinin araçları tek şeritli olan yolu kapatmak mecburiyetinde kalıyor.

ÇEVRE SAKİNLERİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Sabah saatlerinden geceye kadar süren trafiğin yoğunluğu kavga ve gürültüleri de beraberinde getiriyor. Kadıköy Belediyesi'nce sokaktaki bulunan otelde konaklayan müşterileri getirip götüren araçların kısa süreli beklemesine yasak getirmesi mevcut karmaşayı daha da arttırıyor. Çevre sakinleri Kadıköy Belediyesi'nden bir an önce bu duruma bir çözüm getirmesini bekliyor.