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Endeksa.com, İstanbul’da konut stoğu ve pazarlama süreleri ile ilgili verilerini paylaştı. Endeksa.com’un verilerine göre, İstanbul’da kasım sonu itibarı ile 277 bin 496 adet konut stoğu bulunuyor. Bu da, Türkiye’deki konut stoğunun yüz 30’u İstanbul’da demek. Megakentte, ortalama konut pazarlama süresi ise 73 gün.

EN FAZLA KONUT STOĞUNDA KADIKÖY İLK SIRADA

İstanbul’daki en fazla konut stoğu olan ilçe Kadıköy. Bu da İstanbul’daki stoğun yüzde 10’u Kadıköy’de demek. Endeksa’nın analizlerine göre Kadıköy’de 27 bin 900 adet konut stoğu bulunuyor. Kadıköy’den sonra en fazla stok olan ilçeler sırasıyla Maltepe, Beylikdüzü ve Esenyurt. Bu ilçelerin her biri İstanbul’daki konut stoğunun yüzde 6’sına tekabül ediyor. Maltepe’de 16 bin 753, Beylikdüzü’nde 16 bin 383, Esenyurt’ta ise 15 bin 601 adet konut stoğu bulunuyor.

EN HIZLI KONUT PAZARLAMASI BEYLİKDÜZÜ’NDE

İstanbul ilçelerindeki pazarlama süreleri incelendiğinde en uzun pazarlama süresinin 115 gün ile Eyüpsultan’da olduğu görülüyor. Eyüpsultan’dan sonra 101 gün ile Şile, 95 gün ile Adalar, 94 gün ile Beykoz, 90 gün ile Bakırköy, Güngören ve Arnavutköy geliyor. İstanbul’da pazarlama süresi en kısa olan ilçelerde ise 61 gün ile Beylikdüzü ilk sırayı alırken onu, 62 gün ile Maltepe, 64 gün ile Küçükçekmece, 66 gün ile Başakşehir ve 67 gün ile Bahçelievler takip ediyor.