Kadıköy'deki yurt protestosunda gözaltına alınan 28 kişi serbest bırakıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Moda-2 Parkı’nda dün saat 21.30 sıralarında KYK yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanarak slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan 36 kişiye, güvenlik güçlerince yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

Polisin uyarılarını dikkate almayan gruptaki 17'si kadın 28 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan bu kişilerin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.