Kadıköy'deki Kovid-19 denetimindeki olayda tanık ifadesi ortaya çıktı

AA

Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesi'nde önceki gün güvenlik görevlileri tarafından yapılan "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri" sırasında maskesini usulüne uygun takmadığı için yapılan ikazlara uymayan ve polise direnen R.B, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

Gözaltı videosunun sosyal medyada yayınlanmasının ardından haklarında soruşturma başlatılan polis memurları, şüpheli kadın R.B ile arkadaşı Z.K'nin şikayetçi olmasının ardından görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Yaşanan olaya şahit olan M.E'nin ise polis merkezine giderek olayı anlattığı ortaya çıktı.

Kadıköy Boğa meydanında bağırışma sesleri duyup baktığında bir kadın tarafından polis memuruna karşı hakaret edildiğini duyduğunu anlatan M.E'nin, şunları anlattığı öğrenildi:

"Polis memurunun, kadına karşı 'neden bana küfür ediyorsun. Senden şikayetçiyim. Buyurun karakola gidelim' demesi ile birlikte R.B. isimli şahıs, orta parmağını gösterdi ve polis memurlarına saldırarak küfürler etmeye başladı. Daha sonra kendisini yere atarak, polisin kendisini darbettiğini söyledi ve kalabalığı toplayarak polis memurlarını hedef gösterdi. R.B'nin arkadaşı olduğunu düşündüğüm şahıs, telefonu çıkartarak kameraya almaya başladı ve 'sizi Twitter'da ifşa edeceğim' dedi. Daha sonra polis memurlarının, kadına tekrar tekrar sakin olmasını ve saldırganlığını bırakmasını söylemesine rağmen kadınlar, etraftaki kalabalığı polislere karşı tahrik ederek, 'polisler bize vuruyor, bizi darbediyorlar' dediler."

Kendisinin de etraftaki insanlara, polis memurlarını göstererek "Asıl kadınlar, polis memurlarını darbediyor, küfür ediyorlar" diyerek sakinleştirdiğini kaydeden tanık M.E'nin, "Daha sonra R.B. isimli kadın, polis memurlarına tekmeler atmaya devam etti. Polis memurları, kademeli şekilde zor kullanarak kadını ekip otosuna davet ederek götürdüler. Ben bu olayın çarpıtılmaması için vatandaşlık görevimi yapmaya geldim." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

- Polis memuru darp raporu aldı ve şüphelilerden şikayetçi oldu

Öta yandan şüpheli R.B'nin gözaltına alınması sırasında polis memurlarından B.S'nin de yaşanan olay sırasında darbedildiğini belirterek darp raporu aldığı öğrenildi.

Polis memurunun olayın ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek aldığı raporda, vücudunda darp ve cebir izleri bulunduğu belirtildi.

Hastaneden verilen genel adli muayene raporunda, polis memurunun sağ üst bacağında 7-8 santimetre abrazyon (çizik, sıyrılma),sol dizinde hematom, sol uyluk kemiğinde darbeye bağlı kanama, gövdenin arka kısmında 10-12 santimetre tırnakla çizmeye bağlı abrazyon, karın üstünde 4 tane 7-8 santimetre tırnakla darbeye bağlı abrazyon, yer yer tırnak izleri, göğüs üzerinde tırnakla darbeye bağlı 10-12 santimetre abrazyon, boyunda darbeye bağlı yer yer kızarıklıklar tespit edildiği aktarıldı.

Polis memuru S.B'nin, görevi sırasında kendisine küfür ve hakaret ettikleri, fiziksel olarak saldırdıkları, sosyal medya platformlarında oynanmış video ve yorumlarla hedef göstermeye çalıştıkları iddiasıyla şüpheliler R.B. ve Z.K. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

- Savcılığın soruşturması çok yönlü sürüyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca R.B. ile yanında görüntüleri çeken arkadaşı Z.K. hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Savcılık, soruşturma kapsamında olayın öncesi ve sonrasına ait tüm kamera görüntülerinin incelenmesi için talimat verdi.

Bu arada görevden uzaklaştırılan polis memurları B.S. ve O.N.M. hakkında ise "zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması" suçundan soruşturma açıldığı öğrenildi.