Kadıköy'deki kiliseden ramazan kutlaması

Kadıköy'de bulunan Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi, Müslümanların ramazan ayını kutladı.
Kilisenin ana giriş kapısının üzerindeki dijital ekrana, ramazan ayının başlaması dolayısıyla "Hoş geldin Ramazan", "Hayırlı Ramazanlar" yazısına yer verildi.
Aynı cadde üzerinde esnaflık yapan Erdem Bulanık, "Bu konu gerçekten çok olumlu bir davranış. İnsanların birarada farklı kültürleri yaşaması ve dayanışması, birbirine hoşgörüyle yaklaşması gerçekten takdire şayan.
Biz de bu konuda memnun olduğumuzu belirtebiliriz. Bu sene farklı bir hassasiyet var. Yılbaşında da ayrı ve diğer günlerde de ayrı artmış bu hassasiyet. Hem Türk toplumunda hem diğer topluluklarda birbirine saygı, anlayış ve özverili yaklaşım daha da artmış gözüküyor milletimizde" dedi.
"TÜRKİYE’DE BUNLARI GÖRMEK HOŞUMA GİDİYOR"
Pazar ayinine gelen ve soy ismini vermek istemeyen Orkun, "Hoşgörülü bir yazı olmuş. Keşke başka dinlere mensup olan insanlar da böyle başka dinlere ait bayramları kutlasalar. Böyle birbirimize saygı duysak.
Buraya bu yazıyı yazdılar diye o dine mensup olmuyorsun ama bu bir saygıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu yapıyor, başka dinlerin bayramını kutluyor. Hoş bir durum. Türkiye’de bunları görmek hoşuma gidiyor" diye konuştu.
"SAYGILI OLMAK ÇOK GÜZEL"
Dinler arası saygının önemine vurgu yapan Maguiı Sukhitashviıi, "Normal bir durum. Biz Hristiyanız, onlar Müslüman. Bizde de böyle oruçlu bir ibadet var o yüzden normal karşılıyorum. Güzel bir durum, neden güzel olmasın. Böyle durumlarda saygılı olmak çok güzel" şeklinde konuştu.
"İSTANBUL’DA YAŞAMAK BÖYLE BİR ŞEY"
Kamil Öz ise "Güzel bir şey. İstanbul’da yaşamak böyle bir şey. Bizim kültürümüzün parçası olan şeyler. Geçmişte de olan şeyler bunların devam ettiğini görmek hoşuma gitti" dedi.
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