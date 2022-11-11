Kadıköy'deki Avni heykelini devirdiler

Kadıköy'de karikatürist Oğuz Aral'ın Türk mizahına kazandırdığı Avni'nin heykeli devrilirken, duvardaki Sıdıka'nın resmi ise sprey boya ile karalandı. Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal, "Sıdıka birkaç güne boyanacak, Avni heykeli de bakımı yapıldıktan sonra yerine konulacak" dedi.
DHA'nın haberine göre, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünde bulunan Karikatürist Oğuz Aral'ın eserlerinden Avni karakterinin heykeli yere düşürüldü, duvardaki Sıdıka karakterinin resmi ise sprey boya ile karalandı.
Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal, "9 Kasım günü Avni heykelinin devrildiğini öğrendik. Bina içinde çalışırken, dışarı çıktığımızda heykel devrilmişti. Devrilme konusunda bizler, vatandaşlar, Kadıköylüler hassaslar. Bir şey mi oldu, düştü mü, düşürüldü mü? Daha öncesi bir çalınma durumu olmuştu acaba tekrar niyetlenmeme mi oldular diye bize de sordular. Heykel ağır bir heykel, yaklaşık 80-100 kilogram ağırlığında. Tek başına devrilecek bir heykel değil ama elimizde net bir bilgi de yok. Biz düşmüş vaziyette gördük. Şu an karikatür evinde heykel. Bakıma gidecek daha sonra Oğuz Aral'ın heykelinin yanına yerleştireceğiz" diye konuştu.
Karikatür Evi'nin karşısındaki duvarda çizili olan Sıdıka resmine de zarar verildiğini söyleyen Karçal, "Üzerine siyah boya atıldığını gördük. Bu da yaklaşık 1 hafta, 10 gün önce oldu. İkisi de aynı anda anılınca insanlarda karikatür evine yönelik bir şey mi var gibi anlaşıldı. Büyük ihtimal birbirinden bağımsız birbiri ile alakası olan şeyler değil" dedi.
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