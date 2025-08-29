Habertürk
        Kadıköy'de yangın paniği

        Kadıköy'de yangın paniği

        Kadıköy'de sekiz katlı apartmanın yedinci katında çıkan yangın en üst kata sıçradı. Yangın büyümeden söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 21:21 Güncelleme: 29.08.2025 - 21:28
        Kadıköy'de yangın paniği
        İHA'nın haberine göre; yangın saat 18.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Tüccar Katibi sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın 7'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede en üst kata da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, olay yerine gelen ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

