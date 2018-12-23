Khalkedon Meydanı'nda toplanan ve ellerinde taşıdıkları "Liseliler değil, işkenceciler yargılansın! 25 Aralık'ta saat 09.00'da Kartal Anadolu Adliyesi C kapısı önü. Liseli Gençlik Örgütleri" yazılı pankart bulunan grup, izinsiz eylem yapmak istedi.

AA'nın haberine göre katılımcıların bazılarının ellerinde daha önce karne karşıtı izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle kendilerine gözaltı işlemi uygulayan polislerin fotoğraflarını taşıdığı görüldü.



UYARILARA RAĞMEN DAĞILMAYAN GRUBA MÜDAHALE

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulunuldu.

Polis ekipleri 4'ü kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.