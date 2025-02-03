Kadıköy'de su borusu patladı

Kadıköy'de patlayan borudan çıkan suyun metrelerce yükseldi
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, patlayan su borusundan çıkan tazyikli suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi
Giriş: 03.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:32
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde patlayan borudan çıkan suyun metrelerce yükselmesi kameraya yansıdı.
Fenerbahçe Mahallesi Kalamış Caddesi'nde, su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı..png
Borudan çıkan tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı.
Suyun borudan fışkırması cep telefonu kamerasınca görüntülendi..png
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