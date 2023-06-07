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Kadıköy'de iki grubun silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı

İstanbul Kadıköy'de husumetli iki grubun cadde üzerinde başlayan tartışması, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı

Giriş: 07.06.2023 - 06:59 | Güncelleme: ABONE OL
Kadıköy'de silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı
DHA

Kadıköy'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı, her iki guruptan 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı.

SİLAHLA VURULAN 3 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre; tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kavgada yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis kavgaya karışan her iki taraftan toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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