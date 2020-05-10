Kadıköy'de şehit olan itfaiye erleri için tören düzenlendi - İSTANBUL

Şehit Emircan Çolak için Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda düzenlenen törene, Çolak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve itfaiyeciler katıldı.İstasyona itfaiye aracı ile getirilen Emircan Çolak'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu itfaiye tören kıtası tarafından karşılandı. Törende yapılan saygı duruşu, okunan İstiklal Marşı'nın ardından Emircan Çolak için dualar edildi, çalışma arkadaşlarından helallik alındı.Düzenlenen iki ayrı tören ile İtfaiye şehitleri ebediyete uğurlandı. İlk Tören şehit Emircan Çolak için gerçekleştirildi. Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda düzenlenen törene Kadıköy Belediye Başkanı Serdil Dara Odabaşı, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, şehitin ailesi ve yakınları ile itfaiyeciler katıldı. İtfaiye İstasyonuna İtfaiye aracı ile getirilen Emircan Çolak'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu İtfaiye tören kıtası tarafından karşılandı. Törende yapılan saygı duruşu, okunan İstiklal Marşı'nın ardından Emircan Çolak için dualar edildi, çalışma arkadaşlarından helallik alındı.İkinci tören ise şehit Mehmet Ali İnal için yine Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda düzenlendi. Törene İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İnal'ın anne ve babası ile itfaiyeciler katıldı. İnal için de dua edildi, çalışma arkadaşlarından helallik alındı.2019 yılından beri İBB Kadıköy İtfaiye Grup Amirliği'nde görev yapan 28 yaşındaki Emircan Çolak'ın evli olduğu bildirildi. Çolak'ın Cenazesi defnedileceği memleketi Erzurum'un Pasinler İlçesi'ne götürüldü.Çolak ile aynı tarihte Kadıköy İtfaiye Grup Amirliği'nde göreve başlayan 24 yaşındaki Mehmet Ali İnal'ın Kütahya'da bir kamu kuruluşunda çalışırken itfaiyeci olmak için sınavlara girerek kazandığı, itfaiyecilik mesleğini çok sevdiği öğrenildi. İnal'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kütahya'ya götürüldü.
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