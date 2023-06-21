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Kadıköy'de polisten kaçan sürücü polislere çarptı

Kadıköy'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, kaçarken motosikletli polis ekiplerine çarptı. Polis memurları hafif yaralanırken, sürücü kaçmaya devam etti. Otomobilin lastiklerini patlatan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı

Giriş: 21.06.2023 - 21:27 | Güncelleme: ABONE OL
Kadıköy'de polisten kaçan sürücü polislere çarptı
AA

Kadıköy’de ''dur'' ihtarına uymayarak kaçan ve önünü kesen Yunus ekibine otomobiliyle çarparak polislerin yaralanmasına neden olan şüpheli, aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul Medeniyet Üniversitesi karşısında Kartal yönüne ilerleyen bir araç, polis ekipleri tarafından şüpheli görülerek durdurulmak istendi.

İsminin O.K.G. olduğu öğrenilen araç sürücüsü ekiplerin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçarken, polisler ve şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

Araç, yoğun trafik sebebiyle Göztepe Köprüsü altında yavaşlayarak durmak zorunda kalınca Yunus polisleri motosikletle aracın önüne geçti. Şüpheli, aracıyla polis motosikletine çarptı. Ezilme tehlikesi geçiren polis memurları yaralandı.

Lastiklerine ateş ederek aracın durmasını sağlayan polisler, şüpheli O.K.G'yi gözaltına aldı. Bölgedeki trafik bir süre durdurulurken, ekipler araçta inceleme yaptı.

Şüphelinin, ''yaralama'', ''hakaret'' ve ''dolandırıcılık'' suçlarından arandığı öğrenildi.

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